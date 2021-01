Eeskujulik õppejõud hakkas Pontsikute abil kaalu langetama: hommikuti oli sokke jalga pannes selline tunne, nagu oleks tund aega trepist jooksnud

Tööinimesena on motivatsiooni keerulisem leida

Aleksandr tõdeb, et on lapsest saadik harjunud, et teda kutsutakse paksuks ning enam ta sellele ei reageeri. Kooliajal oli see küll solvav ja valus, aga pärast ei pööranud ta sellele enam tähelepanu.

Küll aga on ta suutnud nooruspõlves kaalu vahepeal ka alla viia – noorena sai ikka rohkem trennis käidud. “Tööinimesena on motivatsiooni keerulisem leida, eks see ole kinni nii laiskuses kui mõtlemises,” tõdeb ta, et pärast pikka tööpäeva on tihti keeruline trenni minna ning kodudiivan sooja pleediga tundub kutsuvam. Küll aga on ta käinud maadluses, proovinud võistlustantsu, tegelenud karatega. “Omal ajal sai rohkem käidud ka jõusaalis, harrastasin BodyPump-i,” loetleb ta. Nüüd tunneb ta, et tahab veel proovida seda, mida sai tehtud 20 aastat tagasi.

Muresid uputada ei ole mõistlik

“Vahepeal on olnud ka sellised ajad, kus olen üritanud oma kurbust ja meelepaha ära juua ja suitsetada,” tõdeb ta. “Iseendaga mitte rahul olemine ja oskamatus sellega midagi ette võtta lükkab proovima asju, mis tekitavad näiliselt tunde, et äkki ongi parem, aga tegelikult ei ole.”

Ta ütleb, et alguses võib olla tore, aga tagajärg on tavaliselt veel rängem. Võib ju nalja teha, et suur mees kannatab rohkem alkoholi, aga kui see alkohol end kehas lõpuks seedima hakkab, siis pole sellele protsessile järgnev enesetunne kuigi hea.

Ka on ta peas olnud mõtteid, kui motivatsiooni ei ole, et võtaks suure pitsa ja pudeli Coca Colat ning vaataks kodus sarju – siis kui seda tihedalt teha, on lõppresultaat ilmselge ja tulemus silmaga nähtav.

Nii peabki mees oma sooviks leida enda sees taas motivatsioon ja talle näib, et just kambavaim ning võistlusefekt paneb inimesed liigutama. Ta loodab, et Pontsikute projektiga saab ta head harjumused tagasi ning õpetajana on eeskujuks ka oma õpilastele.

Eesmärk saada tervis korda