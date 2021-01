Uudised

Tasuta veebikonverents “Mida laps vajab muutlikel aegadel?” 23. jaanuaril!

Aasta 2020 on olnud äärmiselt väljakutsuv ning Meaningful Talks otsustas korraldada tasuta konverentsi lastevanematele ja õpetajatele, et saada sotti, mida vajavad vanem ja laps keerulistes ning väsitavates olukordades. Nad on veendunud, et Eesti pered vajavad praegusel hetkel eriti suurt toetust ja just seda ekspertide abil pakkuda püütaksegi.