"Sa lihtsalt pead..." ehk 5 eksitavat une-nõuannet, mida iga värske ema kuuleb

Kui ütled: “Jah, beebi magab nagu kulda”, pääsed ilmselt edasisest uudistamisest, isegi kui olukord tegelikult nii ei ole, kuid vastates “ei, ega ei maga küll”, ootab Sind ees terve jada “abistavaid” nõuandeid selle kohta, kuidas asjade seisu parandada. Sellised nõuanded on sageli siirad ning hoolivad, kuid paljud neist on tegelikult vasturääkivad ja halvemal juhul ka kahjulikud. Samuti on vastsel emal kerge kogu selle infotulva all segadusse sattuda.

Parim viis päeva ja öö eristamiseks on tekitada päevarütm regulaarsete une- ja söötmisaegadega. See ei tähenda, et laps peaks alati magama samal kellaajal või sööma kindlaks määratud ajavahemike tagant! Pigem tähendab see seda, et pakud lapsele päeva jooksul regulaarselt süüa (soovitused leiad allpool), isegi, kui see tähendab, et magav imik tuleb toitmiseks äratada. Selliselt tagad, et beebil ei teki päeval toitainete defitsiiti, mis viiks sagedaste öiste ärkamisteni, et ööpäevane kaloraaž täis saada. Kokkupuude päevavalgusega ärkveloleku ajal aitab beebi kehal samuti ööpäeva rütmi paremini reguleerida ning mõne nädalaga normaalse magamisrütmi leida.