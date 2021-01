12-aastane arvustab ja autor selgitab: inimestel on loomadelt palju õppida

Mida arvab sellest üks 12-aastane preili? Milline eluline küsimus teda enim kõnetas loos? Seda saad lugeda allpool, ent esmalt räägime autoriga.

Kuidas sa alustasid kunstiga?

Ma olen alati joonistanud. 6-aastaselt joonistasin hobuseid. Ma pole joonistamist kaalunud karjäärina. Mõeldakse ju ikka, et saad advokaadiks, arstiks või õpetajaks, aga keegi ei mõtle, et saad kunstnikuks. Ma endiselt ei pea end kunstlikuks ja mõtlen ikka, et pean hakkama tavatööd tegema.

Aga hakkasin kunstiga tõsisemalt tegeleda, kui mu parim sõber Jamie sai surma, kui olin 18-aastane. Joonistamine aitas mind. Nagu Forrest Gump, ma ei peatunud. Küllap see on kummaline viis, kuidas alustada.

Millal sa hakkasid tegema poisi, muti, rebase ja hobuse joonistusi? Mis sind inspireeris neid tegema?

Täpselt kaks aastat tagasi. Ma olen illustreerinud palju raamatuid ja kui lõpetasin skulptuuride ja keeruliste asjade joonistamise, võtsin jälle tindi ja vesivärvid kätte.

Mõtlesin, et proovin ja nad ärkasid ellu, kui ma joonistasin. Siis hakkas nende ümber arenema lugu. Mõtlesin tol ajal palju elule ja eksistentsile ja otsustasin need mõtted panna kokku vestluseks. Need on peamiselt küsimused, millest me eriti ei räägi. Mis on elu mõte? Miks me siin oleme? Mis on edu? Sellised asjad. Mõtlesin, et kui mind homme autoga alla aetakse, mida ma tahaksin öelda? Nii et tegin raamatu.

Mis osi sinust ja meist kõigist iga loom tähistab?

Poiss tähistab seda osa minust, mis tahab teada, miks me elame ja mida me peaksime teadma. Mutt olen mina – alati näljane, peab end kavalaks, aga ei ole, peab end targaks, aga ei ole ja tahab kogu aeg süüa. Rebane on selline nagu oleme me kõik – mingil moel haiget saanud ja kardab usaldada. Hobune on osa minust, mis on kõigil – targem, vaimne, aga ka haavatav. Nad kõik tähistavad erinevad osi meist kõigist ja minust endast.

Kas loomadel on su südames eriline koht ja miks?