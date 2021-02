Perele pühendunud Sloveenias

Jaanikale (35) ja Igorile (32) meeldis internetis mängida ja mängijate kommuunis nad kümne aasta eest tutvusidki. Jaanika kasvatas tollal Anete Laurenit (nüüd 14) ja ootas Anne Maid (10), Igor õppis Sloveenias avalikke suhteid. Tollal olid nad lihtsalt mängusõbrad. Läks aga nii, et hiljem Jaanika kooselu Eestis lagunes. Ta asus laste kõrvalt tööstustehnoloogiat õppima.

Jutuajamised Igoriga sagenesid ja nad õppisid teineteist paremini tundma. Igor imestab isegi, et neil neti vahendusel nii tihe side tekkis. Viimaks leppisid nad kokku, et Jaanika läheb Igorile Sloveeniasse külla. “Tundsin alateadlikult, et selle internetiprofiili taga on siiras ja avatud inimene. Ja mul oli õigus, usalduses ta vastu pole ma pidanud kunagi pettuma,” ütleb Jaanika.