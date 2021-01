Vestlusring: millal ja kuidas vastata oma lapse küsimustele kliima, rändekriisi või suurte keskkonna katastroofide kohta?

Kersti: Oleme nüüd ka teisi õpetajaid koolitanud Amanda materjale kasutama. Kui koolitustel alguses rääkida kliimamuutustest ja keskkonnateemadest, siis õpetajad tõdesid, et juba tehakse seda ja teist: näiteks külvame seemneid, astrid ja tulbid ja nii edasi. Aga mida see seemnete külvamine tegelikult tähendab? Panime Amanda materjale luues suurt rõhku kokkuvõtetele, et õpetaja ei jääks sellele tasemele, et hoiame loodust, vaid küsiks edasi - Mis looduse hoidmine meile annab? Miks me seda teeme?

Merike: Kõige raskem oli keerulisi teemasid lapsekesksemaks muuta ja lihtsustada. Aga saime oma rühmas kõike katsetada ja mänge läbi mängida. Lastelt saadud tagasiside andis kindlustunde, et ka esialgu keerulisemana tunduvaid teemasid on võimalik lasteaias käsitleda.

Kersti: Me alustasime eelmisel aastal õppematerjali “Amanda ja maailm” lugude koostamist ja meie lapsed on olnud katsejänesed ja kohtunikud. Nende katsetamistega jõudsime sinna, et me ei otsi enam erinevusi, vaid sarnasusi.

Merike Niibek: Lapsed tõesti ei karda eksida. Nad ei ütle seda, mida sina ootaksid, vaid mis on nende arvamus. Lastega arutledes on meil põhimõte, et ei ole "õigeid " ja "valesid" vastuseid.

Kersti Veskus: Jah. Lasteaia laste vanus on selles suhtes hea, et neil pole filtreid. Meie kardame eksida, mõtleme iga oma sammu ja vastuse läbi.

Mari-Kätrin: See on väga huvitav, et muutusite ka ise maailmahariduslikke materjale koostades. Et otsite nüüd ka ise erinevuste asemel rohkem sarnasusi. Ka õpetaja on elukestev õppija ja mingit pidi õpetate selle materjaliga ka teisi õpetajaid.

Merike: Jah, kindlasti! Me oleme hästi palju tööd teinud selle materjali nimel, kui palju me uurisime, lugesime… Ma tunnen, et selle projektõppe koostamisel olen hakanud üha rohkem vaatama maailma teise pilguga. Maailma probleemid on sinu probleemid ka.

Kersti: Me kirjutasime jutte mitu korda ümber, sest need olid stereotüüpe täis! Me oleme Merikesega alati arvanud, et oleme “rohelised” inimesed. Näiteks on meil lasteaeda võetud kitsed, me armastame loodust. Aga ikkagi selle aasta jooksul… Enam pole midagi endine! Natuke on tulnud juurde kurbust. Näeme, kui palju sõltub õpetajatest.

Igal septembri kolmandal nädalal osaleme me kõik maailmakoristuspäeval. President korjab konisid, meie korjame… Meie, täiskasvanute, jaoks on see kuupäevapõhine, aga lastel ei ole kalendritest tuhkagi! Nemad koristavad aastaringselt. Näiteks käime lastega minu koeraga jalutamas ja mul on kakakotid hoopis konisid täis.

Lasteaialapsed ei tee asju pelgalt mingite sündmuste või poosi pärast, nemad võtavad need harjumused endale igaveseks. See on mingi täiesti seletamatu loodusjõud, millel on väga suur mõjujõud. Näiteks isa ei viska enam koni autoaknast välja, kui laps ütleb, et nii ei sobi.

Mari-Kätrin: Minu arvates võiksidki maailmahariduse teemad olla loomulikud elu osad. See ei ole projekt, millest mingil perioodil vaimustuda.

Kersti: Eesmärk võiks olla see, et me ei peaks neile asjadele tähelepanu pöörama ega eraldi õpikuid välja andma. Et see oleks uus normaalsus. Õnneks meie lasteaias me ei tee asju projekti pärast. Esimene aasta on sisenemine ja suuna näitamine. Eesmärk on, et need teemad – võrdõiguslikkus, sallivus, ränne, ükskõik mis - saaksid normaalsuseks.