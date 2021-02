Jälle märjad linad…

Päeviti sai Trevor (4) mähkmevabaks kaheselt ja kolmeselt ei pannud Kadri (32) talle enam ka ööseks mähkut, sest see oli hommikuti pikemat aega kuiv olnud. Mitu viimast kuud on poiss ärganud aga pissiloigus.

Kui mure oli kestnud paar nädalat, oli ema väga nõutu ja asus netist lahendust otsima. Kadri sai teada, et selline mure kannab nime öine enurees ehk tahtmatu voodimärgamine ja viieaastastest lastest kannatab selle all lausa 15–20%. Samas selgus, et Trevorit ei saa selle all kannatajate ritta veel panna – enureesiga on tegu siis, kui vähemalt viieaastasel esineb voodimärgamist vähemalt kaks korda nädalas vähemalt kolm kuud järjest.