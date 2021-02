Seitse aastat loigus ärkamisi. Kuidas aidata last, keda kimbutab voodimärgamine?

Vaata, millest Pere ja Kodu veebruarinumbris veel juttu on!

Kui mure oli kestnud paar nädalat, asus Kadri netist lahendust otsima. Kadri sai teada, et selline mure kannab nime öine enurees ehk tahtmatu voodimärgamine ja viieaastastest lastest kannatab selle all lausa 15–20%.

Samas selgus, et Trevorit ei saa selle all kannatajate ritta veel panna – enureesiga on tegu siis, kui vähemalt viieaastasel esineb voodimärgamist vähemalt kaks korda nädalas vähemalt kolm kuud järjest.

Ka 12-aastane Markus on tubli poiss, kes õpib hästi ja tegeleb mitme hobiga. Samas ärkab ta siiani märgade linadega. Probleemiga pöörduti arstile, kui poiss oli viiene.

Dr Ülle Toots soovitab perearsti poole pöörduda siis, kui