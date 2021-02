Jalutame koos sinuga läbi 16 erinevat rasedusega kaasnevat vaevust - et teaksid ja mõistaksid paremini, miks üks või teine tunne ja valu sind tabab ning mida teha, kui need just sind kimbutavad.

Mis on hepatogestoos? Mis preeklampsia? Mida pead arvestama, kui sul on platsenta eesasetus ning millega leevendada kõhukinnisust? Need ja paljud teised küsimused saavad vastuse.