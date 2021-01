10 nippi | Lihtsad võimalused, et ka valivaim laps uusi toite proovima saada!

"...et iga uut asja peab vähemalt korra proovima." Mõnes peres on see ka kolme prooviampsu reegel - igatahes on arukas juba väikelapsele seletada (ja ise ka eeskuju näidata), et uusi asju peab proovima, sest muidu ei ole ju võimalik tegelikult teada, kas see maitseb või mitte.

Sa võid ju jahuda, et toidus on vitamiine ja see on talle vajalik ning kasulik, ent proovi läheneda lapsele hoomatavamalt. Seo see talle meeldivate tegelaste või eeskujudega: Adalbert kasvas nii tugevaks, kuna on juba väiksest jänkupoisist peale porgandeid söönud. Tuletõrjujad kõik söövad iga päev brokolit. Pane fantaasia lapsemeelses suunas tööle - pikaajaline tulevikku vaatav terviseinfo pole see, mis nelja-aastast motiveerib, kangelased ja eeskujud aga küll.