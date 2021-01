Ema tunnetelõksus endast väga erineva lapsega: need pidevad optimistlikud endaks jäämise loosungid võivad mõjuda lausa hävitavalt!

Mingi maani oleme täiskasvanud ja targemad, aga mingilt maalt saabub see "ma olen end täiesti ära kaotanud" tunne, see tunne, et ma ei jaksa enam end hoida selles poosis, mida pean hoidma, olema nii ja naa vormis lapse heaks.

Ja samas – kui sa ei naudi neid tegevusi, mida laps naudib, aga sunnid end neid tegema, siis see kumab tegelikult ju lapsele ka. Või vastupidi – kui sa siis sunnid lapsele peale oma huvisid, siis tema tunneb stressi ja ebamugavust. Kus see tasakaal siis on, kui üks on lind, kes tahab lennata ja teine on kala, kes tahab ujuda? Kuidas te siis ennast ei kaota, kuidas te ei sunni lapsele peale enda "mina", kuidas te ei muutu võltsiks? Kuidas te ei väsi ära sellest pidevast enda voolimisest, mis vahel on nii vastu karva ja tekitab stressi?

Ma olin lapsest saati kass, kes kõndis omapead ja mul on laps, kes ütleb "emme ma ei taha sinna mänguväljakule minna seal pole inimesi". Tema naudib inimeste seltskonda - see on vaid lihtne näide, millesse ei tohiks kinni jääda, sest siin taga on palju sügavamad omadused, mis igapäevaseid valikuid ja soove kujundavad ja eri suunas käru vedama panevad.

Paljud tahaksid ilmselt siinkohal küsida, miks sa said siis lapse, kui inimesed sind 24/7 ära väsitavad. Ma tõesti lootsin, et mu laps veidigi minu nägu. Aga me oleme öö ja päev. Ma näen, et minu eraklikkus ja eemalolek peegeldub lapsest – ta tunneb, et teda nagu ei tahetaks ja see ei ole kohe üldse nii, sest tegelikult on ta kõige kallim tegelane üldse mu elus.

Aga kui sa kuuled taas ja taas nõuannet stiilis "ole see, kes sa oled, et õnnelik olla" siis lõpuks oled lihtsalt üks depresiivne kurb inimene, sest lapsevanemaks olemine on ilma loomulike isikuomadusteta tõsine eneseületamine ja kohe kindlasti mitte ligilähedane sellele, kes sa oled.