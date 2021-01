Lastearst selgitab: millal alustada lisatoiduga ja millal muretseda, et beebi sellest keeldub?

Teisel elupoolaastal muutub beebi füüsiliselt aktiivsemaks ning suureneb tema energia- ja toitaine­vajadus. Seega vajab ta toit- ja mineraalainete lisaallikana peale rinnapiima või piimasegu ka muud toitu. Lisatoitu võid tutvustama hakata, kui lapsel on täitunud neli kuud ehk ta on 17 elunädala vanune. Selleks ajaks on seedetrakt ja neerud piisavalt küpsed, et lisa­toidust saadavad toitained täielikult imenduks.

Et tagada areng ja kasvamine, vajab beebi lisatoitu kuue kuu täitumisel. Kuna kõik lapsed ei harju uute maitsete ja toidu uue konsistentsiga kohe, võib väheses koguses lisatoitu pakkuda beebile juba varem. Millal tahke toidu andmist täpselt alustada, seda soovitab pere- või lastearst, kes lähtub lapse tervislikust seisundist, tema kasvamisest ja arengust.

Mis ajal tuleks hakata muret tundma, kui beebi lisatoidust keeldub?

Pärast kuut kuud vajab laps oma energia- ja toitainevajaduse katmiseks lisaks piimale kindlasti ka muud toitu. Teine elupoolaasta on tähtis sellegi poolest, et laps õpib siis lihtsamini aktsepteerima eri maitseid ja tekstuure. Esialgne vedel lisatoit asendatakse veidi aja pärast paksema püreega. Pärast hammaste lõikumist saab menüüsse lisada tükilisema toidu ja näputoidu. Kui laps ei harju imikueas eri tekstuuride ja maitsetega, võib see edaspidi põhjustada söömisprobleeme.

Mõni harjub uue toiduga kiiresti, teine vajab rohkem aega. Oluline on, et sul jätkuks kannatlikku meelt, et lisatoitu üha uuesti ja uuesti pakkuda – ühe uue maitsega harjumiseks võib lapsel kuluda kuni 15 korda!

