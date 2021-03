Rase ja kütkestav, aga mitte alati. Kahe ema avameelsed lood keha muutustest: vastikus oma keha suhtes suurenes iga kõhusentimeetri kasvuga

Osa naisi tunneb rasedussära alates kahe triibu nägemisest rasedustestil kuni raseduse lõpuni välja, samas kui teine osa oma keha sel ajal kohe kuidagi aktsepteerida ei suuda. "Olen siiani tänulik, et mul on mõistev perekond ja kaks toredat last, kes ei pannud ega pane mulle neid tundeid pahaks, mida ma rasedana tundsin," sõnab kahe lapse ema Mai.