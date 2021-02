Pisike pahur professor August

Kuidas beebipere eluga kohanenud olete?

Janet: Nüüd juba oleme, algus oli raskem. Nii palju oli uut ja mulle tundus, et on rohkesti asju, millest ei räägita. Kõik sõbrannad rääkisid, et ööd on rasked. Meil ei olnud, aga laps nuttis algul väga palju gaasivalude tõttu. Lisaks oli imetada väga valus. Kõik ütlesid, et see läheb paari nädalaga üle, aga mul püsis valu kaks kuud ja taandus lõpuks suuresti tänu nibukaitsmetele.

Karmo: Algul olin ka mina vähe kodus, kuna mul olid päeval proovid ja õhtuti etendused. Detsembris ja jaanuaris sain õnneks pikalt kodus olla.

Janet: Nüüd on ikka märgatav erinevus. Alguses olin rohkem üksi nutva beebiga ega teadnud, mida temaga peale hakata. Samal ajal oli hästi suur armastustunne.