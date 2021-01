Neuroloog selgitab: mis on sagedaseim põhjus imiku unehäirete taga?

"Kui laps on kasvanud 9 kuud ema kõhus, kus on soe ja turvaline, siis pärismaailma tulles on see tema organismile šokk. Ema pole enam nii lähedal, beebi taipab seda, ning see hirm kajastub tema unemustrites," ütleb Sander, et suuremat lahutusärevust võivad kogeda need beebid, kelle sünnikogemus on olnud millegi poolest traumeeriv.