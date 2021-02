Mõtlesin, et vaene vaevatud ema või isa, üritab lapse kaudu meeleheitlikult nooruses käest lipsanud medalit endale kaela riputada. Lastest on ka nats kahju. Vahel võtavad need treeningtunnid ära suure osa lapsepõlvest. Nii mõnigi kord ei taoks laps pooltki selle entusiasmiga tennisepalli, kui vanem tagant ei utsitaks. Laps parema meelega näiteks tinistaks hoopis kitarri.