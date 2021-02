Olga sünnituslugu: ämmaemand teatas, et nüüd pean lapse pea järgmise pressiga välja saama. Beebi häält ei teinud ja ämmakas ruttas temaga sünnitustoast välja

"Need sõnad jäid mind kummitama. Süüdistasin end, et äkki tuli kõik sellest, et ma ei suutnud last piisavalt kiirelt välja pressida,” tunnistab Olga (31). Tema rasedus möödus tavapäraselt, kuid sünnitus võttis ootamatu pöörde. Kuigi sünnitähtaeg oli novembris, tundis naine, et tuleb oktoobrilaps. Nii läkski.