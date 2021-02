Värske ema: jagan oma beebi sünnilugu lootuses, et ehk pakub see kellelegi lootuskiirt, millest ise väga puudust tundsin

Vaata, millest Pere ja Kodu värskes numbrist veel juttu tuleb!

Hommikul ärkas Olga juba korra­päraste tuhudega. Kesk­päevaks olid nad Tõnuga (33) haiglas ja said sünnitustuppa. Pressid osutusid aga keeruliseks. Olga mäletab, kuidas lapse pea muudkui ilmus nähtavale ja kadus uuesti, nii paarkümmend minutit. “Ühel hetkel teatas ämmakas, et pean lapse pea järgmise pressiga välja saama, sest beebi ei tunne end enam hästi.” Need sõnad jäid Olgat kummitama väga pikaks ajaks.

Väike Karolina häält ei teinud. “Ämmaemand pühkis ta nägu, mähkis ta sisse ja ruttas temaga sünnitustoast välja,” meenutab Olga sekundite vältel toimunud sündmusi. Laes hormoonidega, katki ja valudes Olgale tundus olukord kummaline, kuid seda mõtet talle veel pähe ei mahtunud, et miski võiks olla halvasti. Üsna pea lubati Tõnu sünnitus­osakonna intensiivi viidud beebit vaatama. Kui siis Olga oli veidi taastunud, said nad teada tõe