Ema, kes on teinud palju julgeid otsuseid: tänasin oma mineviku-­mina – sain rahastressita lastega kodus olla nii kaua, kui tahtsin

Ütle palun inimkeeli, mis on investeerimine.

Oma raha kasvatamine. Paned mingi hulga rahast säästudena kõrvale ja suunad selle uut raha teenima. Seda võid teha väga erinevalt, näiteks panna raha börsile aktsiatesse kasvama või fondidesse, kus saad kasu ettevõtete edulugudest. Saad soetada kinnisvara ja seda remondiga väärindada või huvilistele välja üürida. Võimalik on anda inimestele või ettevõtetele laenu ja intressitulu teenida.

Investor tundub nagu keegi suur ja tark rahamängur. Kuidas üks harilik pereema või -isa end sellega seostada saab?

Soovitan igal inimesel endalt küsida: mida ma tahaksin elus teha, kui raha ei oleks küsimus? Vastuseid on seinast seina, alustades kvaliteetsema toidu ostust ja lõpetades ümbermaailmareisiga. Seda kõike on võimalik targa investeerimisega saavutada.

Minu esimene motivaator oli oma aeg. Meil on igaühel ööpäevas 24 tundi, millest kahjuks väga vähe kuulub päriselt meile endale. Kaheksa tundi ideaalis magame, vähemalt kaheksa tundi töötame, mõned tunnid tegeleme igapäeva­toimetustega. Alles jääb vähe aega, mil saab pühenduda millelegi meeldivale. Selleks, et hakata seda aega kasvatama, ongi vaja tegeleda sissetulekutega. Nende suurenedes on võimalik hakata aega “vabastama” – näiteks vähem tunde tööl käia, et saaks rohkem aega perega veeta.

Me kõik loodame elada rõõmsalt pensionieas. Ka siis, kui me enam tööd ei tee, on vaja millestki elada. Riiklik pension pole nii suur, et nautida reise või oma tervise eest ennetavalt hoolitseda. Mulle on väga oluline, et saaksin vajadusel tulevikus aidata lapsi (ja lapse­lapsi) selle asemel, et nemad oleksid sunnitud mind ülal pidama.

Raha kasvab ainult investeerides ja puhtalt säästmisest ei piisa. Ka väike investeerimisportfell on palju parem kui mitte midagi.

See tundub loogiline ja tore. Miks siis kõik inimesed investeerimisega ei tegele?