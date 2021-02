Sa saad ka väikese palga suureks kasvatada

“Mulle on väga oluline, et saaksin vajadusel tulevikus aidata oma lapsi ja lapselapsi selle asemel, et nemad oleksid sunnitud mind ülal pidama,” ütleb 2020. aasta investoriks valitud Kristi Saare (32). “Laste sündides veendusin veelgi rohkem, et investeerimine on õige asi.”