Millises Euroopa linnas on perega parim elada ja mitmendal kohal on tabelis Tallinn?

Tallinnas on uuringusse märgitult võimalik näiteks kolme magamistoaga korter üürida 767,40 € eest, ning neljaliikmelise pere elamiskuludeks on arvestatud 2272,51 €.

Kõiki eelmainitud faktoreid arvesse võttes on aga hoopis Porto Portugalis parim pereeluks. Portos on palju peresõbralikke tegevusi ning näiteks 1,69 lastele sobilikku atraktsiooni ruutkilomeetri kohta. Ka rahuindeksis on Portugal üldiselt teisel kohal kõigist Euroopa riikidest.

Perele kõige rahakotisõbralikum linn on aga Istanbul. Just seal on kõige madalamad kulud neljaliikmelise pere toimetulekuks (1781,60 €), milles on arvesse võetud nii kulusid, lapsehoiutasu kui neljatoalise korteri üürihinda.

Parim linn kogu pere meelelahutuseks on aga Pariis, millel on pakkuda 4,47 peresõbralikku tegevust ruutkilomeetri kohta, nende seas 203 lastele sobivat kohta ja 266 loodus- või pargiala, Tallinnas on neid võrreldult vastavalt 55 ja 28 tabelis.