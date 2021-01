Ära võrdle end teistega, vaid arvesta, milline on beebi eakohane unevajadus tegelikult!

Kui sinu lapsel ei ole olnud unega muresid, on see suurepärane! Tundub, et osa beebisid saavad kergemini unega sina peale kui teised. Muide, lapse temperament ja sisemised sättumused mängivad siin suurt rolli.

Kuid vanemate jaoks, kelle lapsed tõeliselt unega maadlevad, võib pidevaks kaaslaseks olla kurnatus, üleväsimus, frustratsioon ja tubli doos ebakindlust. Siin ongi abiks teadmine, millised unega seotud ootused on lapsele parasjagu eakohased. Näiteks, eeldades, et vastsündinu magab öösel pikki häirimatuid unesid, peame suure tõenäosusega kõvasti pettuma.

Millised on realistlikud ootused unele? Allpool vaatleme erinevaid vanusegruppe ning seda, mida võime une-alaselt nendel perioodidel lastelt oodata.

Millised on eakohased ootused unele?

● Vastsündinud (0-12 nädalat): ​Sageli ärkavad beebid selles vanuses öösiti söömiseks iga 2-4 tunni tagant. Nad võivad olla võimelised üheks pikemaks uneks ööpäeva jooksul (4-5 tundi järjest). Vastsündinud vajavad päeval 3-5 uinakut, väga lühikeste ärkvelolekuaegadega nende vahel (1-1.15 tundi).

● 3-6 kuud:​ Selles vanuses beebid on võimelised öösel juba natuke pikemalt (5-8 tundi järjest) magama (eeldusel, et kaaluiive on korras). Enamasti vajavad nad öösiti veel 2-3 toitmist. Tavapäraselt vajavad nad 3-4 päevast uinakut.

Ärkveloleku aeg uinakute vahel 1.5-2.25 tundi.

● 6-9 kuud:​ Kui esimesed 6 kuud on seljataga, suudavad beebid sageli öösel

magada 6-10 tundi järjest, vajades 1-2 öist toitmist. Tavapäraselt toimub selles vahemikus üleminek kolmelt päevaselt uinakult kahele. Algab tutvumine tahke toiduga. Ärkvelolekuaeg peaks jääma 2.25-3 tunni piiresse.

● 9-12 kuud:​ Selles vanuses on paljud lapsed võimelised öösel magama 11-12 tundi (ehk terve öö), kuid võivad veel ärgata 1-2 öiseks toitmiseks. Selles vanuses on piisav 2 päevast uinakut ärkvelolekuajaga 2.5-4 tundi uinakute vahel.