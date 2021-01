Teadlane lükkab ümber 8 kõige levinumat vaktsiinivastaste argumenti: milline fakt on kontekstist välja kistud ja milline seisukoht on vandenõuteeoria?

„Vaktsiinidel on kaks toimet: indiviidi tasemel – kaitsen iseennast või oma pereliiget – ja ühiskonna tasemel, siin saab rääkida karjaimmuunsuse tekitamisest. Leetrid, lastehalvatus jne ei saa levida, kui pole inimesi, keda nakatada. Kui piisav hulk inimesi on vaktsineeritud, katkestame me viiruse ahelad,“ selgitab Abner uues Pere ja Kodu podcasti episoodis. Tema sõnul elame me reisivas maailmas ning niipea kui lõpetame vaktsineerimisprogrammid, tulevad kardetavad haigused tagasi.