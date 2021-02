Kas sa oled juba minust pikem?

See on paras kunsttükk! Sulejope on puhvis, suusapüksid sahisevad kõrv­u­lukustavalt ja jäävad ette, juuksed tolknevad mütsi alt välja ja midagi ei näe, higi juba voolab. Sitasitikas ja sunnik selline, minge ometi jalga!

Ja siis jälle sama käsklus. “Tõuse püsti, emme!” teatab vanem tütar. Mõhisen omaette või vastan parasjagu noorema tütre jutule, igatahes ei pane ma, nagu tavaliselt, esimese hetkega tähele, mida see vanem tütar nüüd tahabki. Alles sain laste kilomeetrised uisupaelad kinni seotud, mis nüüd siis? “No tõuse üles!” nuiab laps edasi. Aga vaat ei tõuse, mul on oma bisnis ajada, torisen mõttes ja sikutan saabast, et nööride haaret õgvendada ja ometi kord jääle saada.