Ma vist ei sobi emaks...

Meil ei ole kodus hetkekski vaikust. Poeg on nõudlik ja eriti üksi toimetada ei taha, temaga tuleb päevad läbi mängida. Mees mängib temaga ka hea meelega, kuid enamasti tähendab see suurt möllu ja lärmi, mida mul on raske taluda.

Armastasin enne last väga vaikust ja üksinda olekut. Nüüd pole mul võimalik kodus seda kuidagi saada. Olen pidevalt emotsionaalselt­ ­väsinud. Käin küll kaks korda nädalas metsajooksul ja vahel saan sõbrannadega kokku, aga tunnen, et see ei aita. Koju jõudes on ikkagi suur ­segadus ja lärm, mis üsna kiirelt taas väsitab.

Tunnen, et ei oska vist emadust nautida. Ma ei vahetaks oma last kellegi ega millegi vastu, kuid näib, et minusugune emaks ei sobi, ja mõtlen: kuidas ma seda ette ei osanud näha? See on väga nukker mõte.