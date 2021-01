Hoiatav näide Soomest! Just nii võib juhtuda, kui moekas teismeline paljaste pahkluudega külmaga väljas käib

Sotsiaalmeedias tütre Laura loal pilti jaganud Eeva sõnab, et hoolimata manitsustest sai tema 15-aastane tütar kätte õppetunni karmil moel: tema pahkluude kudedel on külmakahjustused, tema jalgade tundlikkus on osaliselt kadunud ning jalatsite jalgapanek ning omal jalal liikumine on suur piin, täis valusid. Kodust väljas liikumiseks on Laural abiks kargud täna, valu leevendamiseks rohud.