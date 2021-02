Paul Kristjan, kes on praegu üheksane, on Eli Lillebachi (46, pildil) viies laps. Poiss käib Loova Tuleviku kooli 3. klassis pealinna põhjapoolseimas linnaosas. Kõik Eli vanemad lapsed, nüüdseks täiskasvanud, käisid munitsipaalkoolides. “Suure perena on meil tavakooliga kogemusi seinast seina. Osad õpetajad suhtusid lastesse halvasti, kasutasid inetuid sõnu, andsid oma ainet ükskõikselt. Mõtlesin, kuidas saab õpetaja lubada endale miskit sellist! Siis ma kahjuks veel alternatiive ei otsinud.”