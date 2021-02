Pojale alternatiivse kooli valinud ema: tavakooliga oli mul kogemusi seinast seina. Osad õpetajad suhtusid lastesse halvasti, kasutasid inetuid sõnu, andsid oma ainet ükskõikselt

Paul Kristjan, kes on praegu üheksane, on Eli Lillebachi (46) viies laps. Poiss käib Loova Tuleviku kooli 3. klassis pealinna põhjapoolseimas linnaosas. Kõik Eli vanemad lapsed, nüüdseks täiskasvanud, käisid munitsipaalkoolides. “Suure perena on meil tavakooliga kogemusi seinast seina. Osad õpetajad suhtusid lastesse halvasti, kasutasid inetuid sõnu, andsid oma ainet ükskõikselt. Mõtlesin, kuidas saab õpetaja lubada endale miskit sellist!"

Pikemalt mõtlemata leppisid nad abikaasaga kokku, et Paul läheb kooli, kus asjad käivad loomingulisemat rada pidi kui suures tavakoolis. Etteantud õpikud ja leheküljed, millest tuimalt tuupida – just nii näeb Eli oma halva kogemuse põhjal tavakooli õppemetoodikat. See, mis toimub loova Tuleviku koolis, on midagi sootuks muud, jagab Eli.

Paul on tavaline laps ja hariduslikult mingit erihoolt ei vaja. Siiski võivad Loova Tuleviku kooli väikeste klasside tõttu kaaluda ka need, kellele tavakool mingil põhjusel ei sobi. Tänu sellele leidis Loova Tuleviku kooli Siiri (37). Juba siis, kui Karl (11) oli viiene, sai Siiri aru, et tal jääb poja puhul tavalisest vanemlikust tarkusest väheks. Karlil tekkisid lasteaias esimesed tõsisemad probleemid käitumisega