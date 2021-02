Kui tunned, et sünnituse lähenemine valmistab sulle ärevust ja hirmu, lõpeta teiste sünnituslugude lugemine ja kuulamine. Keskendu ainult enda ootusele ning proovi vältida hirmu paisumist. Kõik sünnitused on täiesti erinevad ja nende võrdlemine ei too midagi head.

Kui tunned, et on teemasid, mis sulle sünnituse ajal väga olulised, koosta enda