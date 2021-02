Osavad vanemad on olemas kindlasti ka väljaspool sotsiaalmeediat, kuid mulle tundub, et olukordadele reageerimine ei sõltu mitte ainult vanemlikest oskustest, vaid ka lapse ja ema-isa temperamendist. Oleks liig eeldada, et erineva temperamendiga vanemad reageerivad kõikidele asjadele täpselt samamoodi. Sel teemal peatub ka meie kolumnist Elis, kes püüab taltsutada jonnijat enda sees.