Kui paus on olnud pikk ehk kuidas toetada koolilast tavarutiini naasmisel?

Võib-olla on hea teada, et sinu laps ei ole ainuke, kes tunneb, et on distantsõppel mõnes aines maha jäänud ning kellel on tekkinud õpilüngad või kuhjunud tegemata-vastamata ülesandeid. Siin on võtmesõnaks koostöö klassijuhataja, aineõpetajate või tugispetsialistidega ja kui vaja, siis konkreetsema plaani koostamine järeleõppimiseks. Koolis võivad selliseid olukordi lahendada aidata nii konsultatsioonid, täiendav selgitamine ja kordamine kui ka järelvastamise graafiku koostamine.

Tagasi rutiini

Distantsõppele eelnenud päevarütmi taastamine võib võtta nädal-paar aega ning see on igati normaalne. Võib juhtuda, et lapsel tekivad tõrked ka hügieeni- ja riietumisharjumuste taastamisel. Kui ka enne distantsõppele jäämist ei olnud lapsel enam-vähem stabiilset ja toimivat päevakava, siis annab kooli naasmine hea põhjuse tegevuste järjekord ja kellaajad uuesti koos lapsega läbi mõelda. Et vajalikud tegevused oleks silme ees, siis on hea mõte koostada nädala plaan, kuhu mahuvad õppimine koolis ja kodus, huviringide ajad ning ka puhkeaeg. Nooremate laste toimetulekut võivad toetada sõnade asemel pildid kellaaegade juures ning mõni laps vajab üksikasjalikumat kava kui teine.