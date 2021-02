Vanaemale läks noor naine aga isiklikult uudiseid teatama. Rõõmusõnumeid oli selleks hetkeks juba kaks – Eeval oli naine ja ta oli rase. „Mulle väga meeldis mu vanaema reaktsioon. Ta ütles: „Ma ei saa sellest aru.“ Mulle meeldis see selle poolest, et see on mina-sõnum."

Eeva ja Annely on tänaseks koos olnud neli aastat, neist kolm lapsevanematena. Paar selgitab, mida annaks neile ja nende lastele õigus vormistada oma liit abieluna, samuti selgitavad nad, millega LGBT ühing tegeleb.

Kui küsin, kas nad ka diskrimineerimist kohanud on, on vastus etteaimatavalt jaatav. „See algas umbes siis, kui EKRE sai valitsusse. Minu isiklikku messengeri saabusid ähvardused, et...