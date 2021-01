Suhte- ja paariterapeut: vanematena oleme seotud ka oma kaotatud ja mittesündinud lastega

Artiklis "Minevik, mis tegi tuleviku tumedaks: naistearst küsis ultraheliekraanil loodet nähes süüdistavalt – mis te siin küll teinud olete?!" vajas oma minevikuvarjudest ülesaamiseks konstellööri abi Agne. Varasemad kogemused ei lubanud tal 100% kohal olla olevikus ja süütunne jälitas, kuigi oli peitu pandud. Selle loo valguses selgitabki Viirsaar, kuidas ka sündimata lapsed minevikust võivad mõjutada olevikku ja tulevikku:

Iga inimesega on kaasas ta päritolupere

Suguvõsa on terviklik süsteem, kus igal liikmel on oma koht. Inimese eostamisel luuakse talle koht tema peresüsteemis. Kui last mingil põhjusel ei sünni ehk tegu on abordi või raseduse iseenesliku katkemisega, jääb selle lapse koht vabaks. Kui sünnib järgmine laps, võtab ta selle vaba koha.

Sellised lapsed võivad tunda, et ei tea täpselt, kes nad on. Neil võivad ilmneda mitme­sugused probleemid lasteaias ja koolis, halvad suhted õdede, vendade ning eakaaslastega. Täiskasvanuna proovivad nad eri ameteid ja partnereid, aga ei leia oma kohta ei töiselt ega elus.

Olen töötanud paljude naistega, kes ütlevad, et on oma abordiga rahu teinud, kuid lastel esinevad mainitud mured. Tihti selgub, et kaotatud lapse teema on nii valus, et nad on selle lihtsalt alla surunud. Vanematena oleme aga seotud oma lastega – ka kaotatud ja mittesündinud lastega. Samuti on nendega seotud õed-vennad. Kogu pere tajub alateadlikult läbielamata leina, tunnistamata süüd ja segadust peresüsteemis. Oluline on, et ema võtab vastutuse toimunu eest, lubab endal kogeda leina ja annab lapsele koha südames.

Kõik see on juhtunud ka minuga. Ka mina sündisin peres, kus enne mind oli abordi teel kaotatud laps. Pärast peresüsteemi korrastamist on mu elu kõvasti muutunud. Olen palju rahulikum, ei ole enam pidevas otsingus, tunnen, et olen kohal. Mul on armastav naine ja töö, mida ma naudin ja armastan.

Suguvõsast välja heidetud