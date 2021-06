Kardad jääda rumalaks, sest tundud olevat ainus, kes neid akronüüme ei tunne, mida kõik mängleva kergusega kasutavat näivad, nii et sidesõnad lauseis vaid tuttavad? Sinu pea kohal vasardab multifilmilik mullike, milles küsimus "WTF???" seda kõike lugedes. Mõistad paari päevaga seda jälgides, et sind on elust millestki justkui väga olulisest ilma jäetud.

Ole lahke, siin on sulle sõnastik, mis juhib su sellesse maailma! Prindi või välja ja kleebi seinale, sest selge on, et raseda aju kõike kinni kergelt ei pea...