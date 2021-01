Merle Leemet laste paindlikest toidupiiridest: kui nad söövad 80% ajast tervislikikku ja kvaliteetset toitu, ei suru ma iga päev vägisi porgandisalatit

"Piim ja suhkur kadusid meie menüüst (neid me üldse ei tarbi) ja liha hakkasin vähendama kui lapsed olid väiksena tihti haiged. Mulle tundus, et see ei ole okei, et inimene nii palju haige on, kuigi nad võib-olla ei olnudki tihemini rivist väljas kui teised. Siis hakkasin rohkem uurima ja lugema ning sain aru, et piim tekitab organismis liigset lima," selgitab ta aga, et needki piirid on paindlikud, sest lastel ei keelara piima juua sõprade juures või koolis. "Aga kodus me neid ei tarbi, et kogus oleks väiksem."