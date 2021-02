Saaremaa mahepiim on nii mahe, et mahe on isegi pakend

Mis elu elavad saare lehmad?

Head ja ruumikat elu – jalad astuvad ning suud matsuvad Eesti kõige päikseküllasematel ja puhta õhuga rohumaadel. Eriti on vedanud neil, kel au anda piima, millest valmivad mahetooted, sest nende heaolu eest seisab karm seadus. Muu hulgas on seal kirjas, et sööt ja vesi peab olema loomadele kergesti kättesaadavad ning eluaseme õhuringlus, tolmusisaldus, temperatuur, suhteline õhuniiskus, aga ka heitgaaside sisaldus peavad püsima tasemel, mis ei kahjusta neljajalgsete tervist.



Laudad olgu piisava suurusega ja neis mugav, pehme ning kuiv puhkease. Ruumi peab jaguma nii vabalt seismiseks, kergesti lamama heitmiseks, enese ümber pööramiseks, puhastamiseks kui ka liigikohaste liigutuste tegemiseks. Samuti saavad loomad aasta ringi vabalt jalutusalale liikuda. Paljudes Saare- ja Hiiumaa mahefarmides kasvatatakse Eesti punast ja Eesti maatõugu veiseid, kelle piim on „tummisem ja magusam“, kõrge rasva- ning valgu- ja laktoosisisaldusega.

Lehm lüpsab endiselt suust



Ja see, mida lüpsab, saab alguse samuti suust. Et poes saaks pakile kirjutada, see toode on mahe, vajavad piimaandjad sööta, milles puuduvad antibiootikumid, koktsidiostaatikumid, raviained, kasvustimulaatorid ja muud toodangut või kasvu tagant tõukavad lisandid ning geneetiliselt muundatud organismid, nendest koosnevad või neid sisaldavad tooted, samuti geneetiliselt muundatud organismide derivaadid. Nii jõuabki Saaremaa Piimatööstuses ainulaadsesse pakendisse – sellest loe järgmisest lõigust – naturaalne pastöriseeritud 4,0–4,4% rasvasisaldusega mahe täispiim.

Eesti kõige keskkonnahoidlikum piimapakk