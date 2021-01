Sinu ökoloogilisem elu

Armastus esimesest suutäiest

Hämmastav on mõelda, et see, mida ja kuidas me lastena oma esimestel elukuudel ning -aastatel sööme, määrab paljuski selle, millised on meie maitse-eelistused, söömisharjumused ja huvitaval kombel ka kaal täiskasvanuna. Vahel aga algab see rännak toidueelistuste tormisel merel juba enne sündi ema kõhus.