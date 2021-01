Millal sa viimati "Kunksmoori" lugesid? Laupäev on eesti kirjanduse kooslugemise päev!

Selleaastase raamatu, eesti lastekirjanduse kuldvarasse kuuluva “Kunksmoori”, on välja valinud Eesti Lastekirjanduse Keskus (ELK). Et raamat ilmus 1973. aastal ning sellest on tehtud filme ja lavastusi, tunnevad seda hästi pea kõik eesti kultuuriruumis üles kasvanud inimesed.

ELK on raamatust üles laadinud lõigud eesti, inglise, vene, soome ja saksa keeles, nii et needki, kel raamatut käepärast pole, võiksid mälu värskendada või oma lastele legendaarseid tegelasi tutvustada. Lõigud leiad eesti keeles SIIT. Viited muukeelsetele tekstidele SIIT

Mitmed kultuuriinimesed on pakkunud välja mõtte, et 30. jaanuar võiks olla riiklik tähtpäev - eesti kirjanduse päev, nagu 14. märts on emakeelepäev. Sel päeval võiks lugeda eesti klassikuid ja mõelda, kuidas kirjandus ühendab inimesi vaatamata vahemaale ning tõlke kaudu ka üle keelebarjääride, mis võib mõnikord takistada võõrsil kasvanud põlvkondadel esivanemate kultuuriga tutvust teha.

“Mõte arenes Tuglase seltsi liikme Jaak Kiviloogi üleskutsest korraldada Eestis Põhjamaadega sarnane lugemisõhtu, kus ühel ja samal novembrikuu päeval loetakse kõigis Põhjamaades sama raamatut. 30. jaanuar võiks olla kooslugemispäev, kus meid ühendab teadmine, et eestlased üle ilma loevad sel päeval üht ja sama eesti kirjanduse meistriteost,” ütleb Tuglase Seltsi liige Järvi Lipasti, kes haaras mitmel pool kõlanud mõtetest ja kutsus partnereid koostööle.