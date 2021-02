Rohelisemate iluvalikute poole

Tunnistan, et eri ilutoodete katsetamise kaudu olen jõudnud veendumusele, et kõik, mis on looduslik, ei pruugi veel minu jaoks hea olla või sobida. Näiteks kipuvad ökošampoonid mu peenikesed ja pehmed juuksed karedaks ja takuseks muutma. Juba kümmekond aastat olen lasknud Vanalinna Salongis juukseid värvida Emsibeth Spa ammoniaagivaba õlivärviga – ja see on mu lemmikuks saanud; kord katsetasin ka üht teist tuntud brändi õlivärvi ja sain kohe n-ö vastu näppe! Emsibeth Spa tooted on ka parabeenivabad ja neid ei ole testitud loomadel.

Nahahooldustoodetest on üks lemmikuid Dr. Hauschka pihustatav näovesi – seda kasutades on tunne nagu nendes reklaamides, kus seistakse vihmametsas kose ääres ja lendlev vesi värskendab palet! Kuid näiteks eelmise raseduse ajal muutus mu nahk väga kuivaks ja tekkis nahaärritus, ning siis ei sobinud ka looduskosmeetika. Kogemata avastasin ühe apteegis müüdava baaskreemi Atolys, mida lõpuks määrisin näost varbaotsteni ja hoopis see tegi mu naha korda!

Usun, et nii nagu kõiges, peab ka looduslike ilutoodete kasutamise juures säilitama kaine mõistuse ehk et kõik looduslik ei pruugi meie kehale olla puhas kuld. Aga ühe loodusliku „ilutoote” poolt olen alati – puhas ja looduslik toit meie lähedalt. Öeldakse ju, et oled see, mida sööd, nii et tarbides piisavalt kodumaist, eriti praegu sügiseselt värvilist toitu, võib rahus nii mõnegi ilutoote ostmata jätta.