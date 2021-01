Maria blogi: 5 asja, mille pärast teise lapse sündi ümber olen hinnanud ja teisiti teinud!

Samas kuna kodus on üks alla aastane, siis nii pea jaksu veel pisema beebi jaoks küll ei oleks.

Siiski jäin mõtlema, et mis on need asjad, mis minus on muutunud teise lapsega.

Vanker

Esimene suur muutus oli seoses vankriga. Esimese lapsega oli mul kindel arusaam, et peab ostma uue vankri ja just teatud tüüpi. Tahtsin suuri õhkrattaid, head vedrustust, suurt vankrikorvi jms. Teise lapse tulekuga aga kõik risti-vastupidi. Mida kompaktsem ja kergem, seda parem. Ka ei tundnud enam vajadust uue vankri järgi, sest järelturul võib igasugu pärleid leida kui piisavalt vara asjaga tegelema hakata. Praeguse valikuga olen väga rahul.

Kandmine

Teine suur avastus mu jaoks oli kandmisvahendid. Esimese lapsega olin igasugu kandmiskottide ja -linade vastane. Arvasin, et need on kahjulikud lapse seljale ja kõige parem on kui laps saab rahus magada. Teise lapse tulemisega avastasin, et vankriga igale poole ei pääse ja kui pääseks, siis oleks see ebamugav. Palju lihtsam oli laps panna linasse ning siis kanda teda enda vastas. Laps oli rahulikum ja minul vabam elu. Ka nüüd kui beebi on rahutu, panen ta linasse ja saan oma asjad aetud. Tema aga naudib seda lähedust. Pean siiski tunnistama, et beebi pole igapäevaselt linas olnud. Pigem loetud korrad kuus. Ülejäänud aja üks vankris või siis kodus tegelusmatil. Nüüd on mul kodus nii lina kui kandmiskott ja ma olen väga rahul nendega. Sain teada ka seda, et kõik kotid pole universaalsed ning lapsi tuleb siduda nii kõrgele, et saab neile vabalt musi teha.

Viiplemine