"Miks mu laps ometi ei maga?" Need on kõige sagedasemad kehva une põhjused

Beebid ja väikelapsed tunnevad ennast kõige paremini ootuspärases ja stabiilses rutiinis. Otse loomulikult ei tähenda see, et alates beebi esimeset päevast on seina peal kindel graafik, mille järgi peab elama. Kuid see tähendab, et lapse puhkeaeg ja uni on omaette prioriteediks ning lapsel on päeva jooksul selleks piisavalt võimalust. Me ei jätaks ju ühte lapse söötmist vahele, sest me oleme kodust väljas - samamoodi ei tohiks vahele jätta tema uinakuid.

Parim nõuanne, mida siin saame anda, on regulaarse ja eakohase päevaplaani järgimine. Kui oled lapsega liikvel ja tema uinakud ei ole nii kosutavad kui tavaliselt, anna lapsele võimalus järgmise uinaku ajal kauem magada, või nihuta õhtust uneaega varasemaks, et päevast unekadu kompenseerida.