Evelin Samuel-Randvere emaduse keerulistest aegadest: autost tuppa, et sealt midagi ära tuua, ja tagasitulek autosse – see oli tol ajal kogu minu oma aeg

Oma ajast väikelaste emana rääkides tõdeb ta Eesti Naise veergudel, kui mõnes vaimukas meemis: "Minu aeg iseendale saabus siis, kui hakkasin lastega kuhugi minema, nemad olid juba autosse pakitud, turvavööd peal, aga mulle meenus, et unustasin midagi tuppa. Autost tuppa minek, et sealt see asi ära tuua, ja tagasitulek autosse – see oli kogu minu aeg.”