Kuidas kaotada sõber 30 sekundiga ehk 10 asja, mida ükski rase kuulda ei taha!

Mäletad, kui sa olid teismeline, tahtsid sa olla täpselt samasugune nagu kõik teised. Rasedatega on sama asi — nad ei taha kuulda, et nad on teistega võrreldes liiga suured või väikesed. See ajab nad endast välja, sest kohe tekib mure — äkki on beebiga midagi valesti, ma sünnitan hiiglase, mu laps ei saa piisavalt toitaineid jne.

Sa polegi veel sünnitanud?

Kui juba sullegi tundub, et sõbranna on igavesti rase olnud, siis võid ainult ette kujutada, kui veniva ja tüütuna need viimased nädalad minu jaoks näivad.

Sa paistad väga väsinud, ilmselt ootad siis tüdrukut, sest öeldakse ju, et tüdruk viib ema ilu.

Aitäh, kas sa just ütlesid, et ma näen kohutav välja?!

Kas su rinnanibud näevad ka imelikud välja? Minu omad muutusid raseduse ajal eriti veidrateks!

Imelikud nibud, veidrad lekked, gaasid ja muu taoline ei ole teemad, mille üle avalikult arutleda. Mitte iial. Isegi mitte raseduse ajal!

Nüüd pead küll korralikult magama, sest varsti ei saa enam aasta aega sõba silmale!

Nagu oleks võimalik ette magada. See kõlab umbes sama jaburalt nagu “varsti on jaanipäev ja saab kõvasti süüa, unusta siis praegu söömine kui selline ära!” Pealegi, kui tulevase ema selg valutab, laps põtkib kõhus, hemorroidid teevad haiget ja kogu aeg on ebamugav olla, mis unest siin rääkida saabki?

Kas sa tõesti kavatsed oma lapsele SELLE nime panna?

Nagu mul oleks veel vähe muresid praegu! Ei, kui sina ütled, et sulle see nimi ei meeldi, no ma siis mõtlen ümber… Ei mõtle, tegelikult ka ei mõtle, aga häiritud olen ilmselt ikka mõnda aega. Aga päriselt mind tõesti ei huvita lugu sellest, et keegi Mattias või Laura kiusas sind teises klassis ja sa arvad seetõttu, et kõik Mattiased või Laurad on napakad. Ega su oma nimi parem pole, aga näe, ometi ma istun siin ja kuulan su rumalusi!

Kas sa lootsid, et saad hoopis teisest soost lapse?

Jah, kui aus olla, siis tegelikult lootsin, et sünnitan kesksoost vihmaussi... Mis see sinu asi on?!

Kas sa jäid kogemata rasedaks? Pillid vedasid alt? Või kondoom?