Tervem ja ilusam sina: vaata, mida su organism talvisel ajal vajab

Immuunsuse tugevdamiseks on kindlasti olulised ka oomega-3-rasvhapped ja C-vitamiin. „Elu on näidanud, et neid kipub inimeste argimenüüs olema oluliselt vähem kui organismil vaja,” sõnab toitumisnõustaja. Ent kindlasti ei tohi unustada, et organism on üks suur tervik, mis tähendab, et olulised on kõik vitamiinid ja mineraalained, sest kui üks jalg lonkab, saab kogu organism sellest puudutatud.

Viimase aja üks populaarsemaid valke on kindlasti kollageen, mille tarbimisest on saanud justkui uus moetrend. Ja kuigi kollageeni tähtsust ei saa ilu ja tervise seisukohast alahinnata, tuletab Teder meelde, et organism on eelkõige terviklik süsteem, mis tähendab, et kõik vitamiinid on olulised. „Ei ole päris nii, et võtan kollageeni ja loodan, et näonahk lööb enneolematult särama ning kortsud kaovad,” selgitab ta ja toonitab, et ka naha seisukohast on oluline terviklikkus.