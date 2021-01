Vanem laps lööb beebit. Miks ta nii teeb ja kuidas reageerida?

STOPP!

Tea, et see ei tähenda, et oleksid vanemana mingi parandamatu möödapaneku teinud või su lapsel puudub empaatiavõime ja soojus väikse õe/venna vastu. See on märk, et su laps tunneb keerulisi tundeid, millega ta ei oska muud pihta hakata. Kuidas teda aidata?

Mis sind aitaks, kui sa oled endast väljas?

Oletame, et oled endast välja läinud. Võibolla karjud laste peale, võibolla tunned lihtsalt sisemiselt viha keemas. Mis sind aitaks? kas sind aitaks see, kui tuleb keegi, kes sinuga õiendama kukub ja karjub: "Mis sul viga on? Nad on ju väiksed lapsed ja ei oska veel kõike, mida sa närvitsed?" Või aitaks sind, kui tuleb keegi, kes ütleb, et võtame korraks aja maha. Keegi, kes kallistab ja ütleb, et mõistab, et sul on praegu raske, teeb tassi teed ja kuulab sinu muret ja sinu seisukohta, miks sa närvi läksid.

Kuidas käituda ja mida öelda, kui laps lööb või on löönud beebit?

Takista

Teistele haiget tegemist lubada ei saa, see on selge. Vajadusel takista last füüsiliselt. Kuula. Ole kohal. Kallista, hoia. Anna märku, et toetad teda. Ütle näiteks: "Ma ei lase sul beebit lüüa."

Ütle "Stopp!"

Ma näen, et sul on praegu raske. Tule, ma aitan sul paha tunde/kurbuse/viha kehast välja saada. Kas sa tahad patja lüüa või joonistada kurja pildi?

Õpeta, ära karista

Väga oluline on anda lapsele märku, et ta on sulle endiselt kallis ja oluline. On loomulik olla armukade beebi peale, kes võtabki palju varem sulle kuulunud vanema tähelepanust ära. Kui nüüd hakata last veel endast eemale tõukama, siis see ainult kinnitab tema hirmu, et ta polegi enam armastatud.