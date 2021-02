Juhtkiri | Elin Järvsaar: õnnelikkuse tunne ja iivelduse raskus ei pea teineteist välistama

Oled sisenenud ühte kummalisse aega. Rasedus on korraga pikk, sest ootaja aeg on pikk, aga ka lühike, sest tagantjärele vaadates möödub see kui viiv. Suur rõõm kahest triibust rasedustestil, hormoonidemöll ja segased tunded esimesel trimestril.