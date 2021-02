Koostisosad, mis rikastavad igat kreemi

Naha kuivus on kui halastamatu kurjajuur, mis toob kortsud palgele kaugelt enne õiget aega. Sellise stsenaariumi käivitumisel soeta kosmeetikakappi surnumere mineraale sisaldav kreem. Lisaks jõuliselt niisutavale loomule aitab see ka psoriaasi, atoopilise dermatiidi ning aknega rinda pista.

Surnumere muda toidab ja pinguldab nahka. Kuulu järgi on tulemused – tunduvalt klaarim ja siledam jume – peagi märgata. Surnumere muda ja mineraale lisatakse šampoonidessegi, et peanaha vereringet turgutada ning päikesekahjustuse ja kõõmaga võidelda.

Noorendava toimega argaaniaõli on haruldane, sest seda pressitakse argaaniapuu viljadest, mida leidub vaid Marokos. Kohalikud kaunitarid on argaaniaõli kasutanud aastasadu, kuna see sisaldab antioksüdante ja niisutab naharakke sügavamal tasandil. Samuti pakub see kaitset keskkonnamõjude eest, aitab säilitada naha kaitsemehhanisme ning sobib rikutud juuste turgutamiseks.