D’DIFFERENCE’i toodetega saad naha kiiresti korda

Meie esimesed kreemid pärinevad 2012. aasta lõpust, mil brändi nimi oli veel Domina Elegans, mis tähendab naiselikku elegantsi. 2015. aastast alates on brändi nimi D’DIFFERENCE. Esimene D on austusavaldus eelmisele brändile ja samas viitab brändi nimi meie mõttemaailmale – meil on kolme sorti tooteid: 4D, 5D ja 6D.

Mulle tundub, et kui naine teeb ettevõtte, siis on selle taga suurem missioon. Ruthil oli samamoodi – arstina oli tal tahe inimesi aidata ja teisest küljest soov kasutada maailma parimaid kreeme. Ta hakkas juba 15 aastat tagasi välja töötama looduskosmeetikat, mille kandev idee on, et tooted peavad korda tegema naha loomuliku kaitsekihi, põhinema võimalikult suures ulatuses looduslikul toorainel, olema tõhusad, ohutud, andma tulemusi ja paitama meeli. Kõige aluseks on kvaliteetne tooraine, mis on looduslik ja kannab endas naha jaoks väärtuslikke omadusi. Teiseks oluliseks komponendiks on õige tehnoloogia valik, mis võimaldab koostisosadel säilitada nende algsed omadused ehedaimal viisil.

D’DIFFERENCE’i tootja on AS Chemi-Pharm, mida juhib Ruth Oltjer, kes on ametilt arst. Dr Oltjeril tekkis haiglas töötades ja päeva jooksul 80–100 korda pindu ja nahka desinfitseerides astma ning aastal 1997 pani ta aluse oma ettevõttele, mille tegevus oli esialgu naha- ja hingamisteede sõbralike desinfektsioonivahendite distributsioon. Sõna levis kiiresti, äri kasvas ja juba aastal 2000 pandi alus tootmisettevõttele Nõmmel.

Milliseid probleeme võiks tänapäeva kosmeetika lahendada?

Võimalikult erinevaid, et ei peaks kasutama liiga palju tooteid ja neid üksteise peale laduma. Suur rõõm, et nii nagu toidu puhul, loevad inimesed järjest rohkem ka ilutoodete koostisainete nimekirju (INCI nimekiri, mis peab olema iga pakendi peal). Mida rohkem sisaldab toode aineid, millest me aru saame, seda parema meelega me seda kasutame. Selgus, lihtsus, järjepidevus annavad edasi meie filosoofiat. Need on ka võtmesõnad, millest inimesed järjest rohkem lähtuvad, ja need samad võtmesõnad taastavad ilusa ning ühtlase jume ja tugeva naha.

Mis on kõige uuenduslikumad komponendid teie toodetes?

Me ajame taga uuenduslikkust ja toodete efektiivsust. Tahame, et inimesed näeksid vahet enne ja pärast meie toodete kasutama hakkamist. Lisaks kolmes suuruses hüaluroonhappemolekulidele ja hüaluroonhappe polümeerile lisame toodetesse ka taimset tüviraku ekstrakti ning kasutame nii happeid kui ka vitamiine. Kolm viimast komponendihitti on vasepeptiidid, mis vastutavad naha üldise ilu ning heaolu eest, rakke üles äratav aineühend, mis annab nahale energiasüsti, ja puhas C-vitamiin koos glutatiooni ning kullaga. Toode peab tegema naha kaitsekihi tugevamaks, kortsud siledamaks, naha pringimaks ja jume ühtlasemaks.

Hästi suur samm on olnud veganitoodete maailma astumine. See sai teoks seetõttu, et on leitud võimalus, kuidas suhkrupeedist ja suhkruroost fermenteerimise teel siidiproteiine saab. Varem oli tegu loomse protsessiga ja olime valmis komponendi oma toodetest välja võtma, aga õnneks leidsime sellest ainest innovatiivse versiooni. Siidiosakesed muudavad naha hästi siledaks ja seda inimesed kreemidelt ootavadki.

Mille järgi tuleks endale tooted valida?

Kreemi peaks ostma vastavalt vajadusele, mitte vanusele. Iga naine näeb peeglisse vaadates, millega ta rahul ei ole. Kes ei ole rahul sellega, et ta nahk läigib, kes pole rahul sellega, et nahk on lõtvunud, kellele ei meeldi kortsud.