Elu on rännak, reisi kerge pagasiga! TUUB hoiab kandja koorma kerge

Ütleme siis nii, et TUUB asja päris peeneks ei aja. Me teeme kompromisse ja tihti raske südamega. Näiteks meie ülipopulaarse meriinokanga osa värve ei ole muelsing free (muelsing tähendab, et meriino lambabeebide pepu ümber väike piirkond n-ö skalpeeritakse, et vältida mustusest tingituna kärbeste pesitsemist lamba villas. Tänapäeval tehakse see üldiselt tuimestusega, siiski on protseduur vastuolus radikaalse veganluse ja vägivallatusega, mille kohaselt ei tohiks sellist protseduuri teisele elusolendile teha ka mitte tuimestusega), kuigi meie meriinot tootev firma toodab ka muelsing free varianti. Miks? Sellepärast, et must ja hall toon muelsing free meriinot läks testimisel niivõrd topiliseks ning imeline sinepikarva toon tundus ihu vastas kare. Meie vastutus. Me tunneme, et ei saa müüa kliendile topiliseks muutuvat ja karedat meriinot, mille ta kas ära viskab või kappi seisma jätab, et siis uus rõivas osta. Kanga tootmine maailmas on jätkusuutlikkuse valdkonnas veel lapsekingades. Elame kaasa ja oleme kursis nende arengutega. Uus loodusvalge meriino meil näiteks on muelsing free. Me võiksime otsustada kompromissitult: valime selle topilise ja kareda ökovariandi, kuid rahulolematute kundede suur osakaal lõpetab iga firma äritegevuse ja see pole üldse jätkusuutlik. Öko kasuks räägib veel asjaolu, et me kasutame materjali peaaegu 100% ära, tootes meriinotuubide servadest ülimalt mõnusaid ja soodsaid torusalle ning sääriseid.