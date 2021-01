Milline lapse tuba soodustab head und ja mis võib pärssida õppimist?

Silmas tasuks pidada aga, et voodikoht ei tohiks jääda ukse ja akna vahelisele alale, sest nende vahel on energia liikumine kiire ning lapse uni pinnapealne ja häiritud. Toa magamisosa peaks asuma kindlasti rahulikus ehk yin-piirkonnas, seevastu mänguosa eelistab aktiivset ehk yang-piirkonda.

Voodikoha määramisel on oluline ka see, kuhu avaneb uks. Seisa lapse toa uksel, ava see ja pane tähele, kuhu suundub sinu pilk esimesena. See on järelikult ruumis liiga aktiivne tsoon ning väljapuhkamiseks

ei sobi, küll aga mängimiseks.

Lapse voodi võiks olla puidust ja voodis lamades võiks uks näha olla. Nari võiks võimalusel vältida, sest allpool magajat häirib ülal olev voodi põhi, ülemist magajat aga omakorda lagi. Nende katmine kanga või rahustava taevavaatega leebendab küll rusuvust, kui nari kasutus on väljapääsmatu. Kõrgemad voodid, mille all on laud, võivad aga õppija mõttelendu piirata.

Kui tahate edendada lapse õppimistulemusi, siis jälgi ka, et lapse laua taga olevalt istekohalt ei langeks pilk voodile või diivanile – see paneb alateadlikult laisklema.

Mida veel läbi mõelda lapse toa kujundamisel:

• Voodikoht ei tohi asuda ukse ja akna vahelisel alal. Parim koht on uksest kõige vähem silmatorkav seinaäärne ala.

• Voodi ots ei tohi olla suunaga ukse ja akna poole. Lubatud on see juhul kui voodil on jaluts, peats või kasutatakse mingit muud kaitset (laud, madal kapp jne).

• Kasuta ära võimalikult palju loomulikku valgust. Laste toas võiks olemas olla lisaks ka nii üld- kui ka kohtvalgus.

• Lapse voodi kohal ei tohiks olla seinal riiulid või kapid. Ka mitte suured pildid.

• Liialadada ei tohiks toataimedega - kui neid kasutada, siis on soovituslik valida kitsalehelised taimed.

• Tuba tasub kaunistada pilkupüüdvate detailidega: plakatid, pildid.

Kõige paremini mõjuvad isetehtud.

• Riputage üles või tooge esile asjad, mis lubavad lapsel uhkeid hetki meenutada ja alateadlikult enesekindluse kasvu soodustavad: diplomid, võidetud tööd, auhinnatud või hea hinde saanud pildid.